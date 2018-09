Kunstkelder Putten verhuist tijdelijk naar school Veenhuizerveld

Marga heeft het staartje van 'haar' Bennie: 200 euro voor lokje

5 september '175 euro! Wie biedt er meer?' Helemaal vooraan in de grote feesttent gaat de hand van Marga van Eek (25) uit Vaassen de lucht in. Tweehonderd euro heeft ze zeker over voor de flinke pluk haar die Bennie Jolink na het afscheidsconcert in december 2015 liet afknippen. Haar bod euro blijkt genoeg. ,,Ik dacht dat ze wel duizend euro zouden bieden", vertelt de Normaal-aanhangster even later.