Kust lijkt weer veilig bij bedreigde minister in Hierden: roadblocks en slagbomen verdwijnen

Harderwijk tackelt woningnood met meer hoogbouw: ‘Maar we willen geen blokkendo­zen’

Krijgt Harderwijk in de toekomst een skyline, vergelijkbaar met die van steden zoals Zwolle en Apeldoorn? Dit najaar buigt de lokale politiek zich - samen met inwoners - over de vraag of de stad de hoogte in moet met woningbouw. En zo ja, in welke mate. ,,Harderwijk moet geen Bijlmer aan het Wolderwijd worden.’’

12 september