KwikFit zoekt alternatief voor garage Harderwijk

KwikFit Harderwijk is dringend op zoek naar een vervangende locatie voor zijn garage aan de Handelsweg in Harderwijk.

De garage zit daar op een slechte locatie, bevestigt Marketing Director Arjan van der Meer van het KwikFit hoofdkantoor dat eveneens in Harderwijk gevestigd is. Van der Meer: ,,We zijn al drie jaar op zoek naar iets anders, maar het is lastig om iets te vinden. Liefst zouden we ons hoofdkantoor, opleidingscentrum en garage in Harderwijk combineren in één gebouw. Het hoofdkantoor aan de Kelvinstraat, het opleidingscentrum aan de Celciusstraat en de garage aan de Handelsweg kunnen onder één dak. Maar voor de garage is een bedrijventerrein geen geschikte locatie. We willen dichtbij de binnenstad zitten.''

Burgemeester de Meesterstraat

Voorheen zat de garage van KwikGit Harderwijk aan de Verkeersweg en daarna tien jaar lang aan de Burgemeester de Meesterstraat, naast de Volkswagendealer. Die laatste was een toplocatie, het was altijd druk, de klanten stroomden toe. Maar vanwege de komst van het Waterfront moest de KwikFitgarage verhuizen. De Handelsweg werd gekozen als tijdelijke oplossing. Het blijkt een locatie die voor het publiek moeilijk te vinden is.

MacDonalds

Per mei 2019 moet KwikFit het pand aan de Handelsweg verlaten, omdat op die locatie woningen gebouwd worden. De zoektocht naar een vervangend onderkomen begint urgent te worden. ,,We hebben een plek aangeboden gekregen op het bedrijventerrein Drielanden, maar we vonden die locatie niet geschikt,'' vertelt Van der Meer. ,,KwikFit is een soort MacDonalds voor autobenodigdheden. De klant wil er langsrijden, snel geholpen worden en klaar. Liefst op een goed bereikbare plek, niet achter op een industrieterrein.''