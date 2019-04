‘La Bloemen’ verrast vmbo Ermelo

‘La Bloemen’ was er in 2016 ook al eens te gast. Het jaar daarvoor stond rapper Typhoon voor de klas, in 2017 cabaretier Jan Jaap van der Wal en vorig jaar zijn collega Jörgen Raymann. Hoe de school dat toch altijd voor elkaar krijgt? ,,De zoon van een leerkracht is Jaco Kaasschieter, de eigenaar van een landelijk bekend entertainmentbedrijf. Hij heeft goede contacten met deze artiesten’’, verklaart Groevenbeek-woordvoerder Rein Tanis. ,,Jaarlijks gebruiken we er een deel van ons budget voor kunst voor. Dat hebben deze jongens en meiden wel verdiend.’’