Laat de viskotters terugkeren naar de oude haven van Harderwijk, betoogt schrijver van boek: ‘Ze zijn gewoon weggejaagd’

Frederique geeft ‘geheimen’ Nunspeets hotel Villa Vennendal prijs: ‘De verhalen zijn gewoon te mooi om niet te vertellen’

Het idee zat al jaren in haar hoofd, maar kreeg met dank aan corona vleugels: een boek schrijven over Villa Vennendal in Nunspeet. Eigenares en schrijver Frederique van der Vleuten-Jung groeide hier op, maakte carrière in het bedrijfsleven en keerde terug op het oude nest, dat ze sinds 2013 met haar man bestiert. De derde generatie Jung. Crises en weer opstaan lopen als een rode draad door deze familieroman.

17 november