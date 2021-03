Laatste bewoners van camping De Beekhorst in Epe op straat door overname: ‘We zijn radeloos’

Deze geluksvo­gels zitten morgen op de tribune bij Oranje (maar niet volgens dezelfde coronare­gels)

26 maart Het zal wel even wennen worden. Ga je omkijken bij de eerste de beste hoestbui van de mensen achter je op de tribune of schreeuw je net zo hard mee bij de geweldige actie van Memphis Depay of Frenkie de Jong. John Kamphuis en zoon Mika (18) en Patrick Zonnenberg en zijn zoon Jayden (9) weten het nog niet. Maar ze zijn er wel bij zaterdag als Oranje de strijd om WK-kwalificatie aangaat tegen Letland. Maar of ze op tijd terug zijn voor de avondklok?