Laatste lintjesstorm voor brandweervrijwilligers Nunspeet

Dinosaurus­bot vasthouden op fossielen­beurs Harderwijk

13:00 Het is een wereld die blijft een fascineren. De wereld van de dinosaurussen, die liefst 65 miljoen geleden uitstierven. Nog steeds willen we alles weten over deze veelal kolossale dieren. Niet getreurd, op PaleoTime-NL 2020 valt er in Harderwijk nog vanalles te ontdekken over dino’s en fossielen. Hoofdcoördinator Johan Vellekoop van organisator Stichting Paleontica vertelt over het eendaagse evenement.