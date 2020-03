Laatste ronde voor Harderwijkse corona-maaltijden vanuit de kerk

Het idee om maaltijden te te verstrekken met (overbodig geworden) voorraden uit de horeca ontstond twee weken geleden spontaan bij leden van de kerk. ,,Dankzij diverse sponsoren en een enthousiaste groep vrijwilligers hebben wij in twee weken tijd ongeveer 1250 maaltijden gekookt en verspreid. We zijn ontzettend blij en dankbaar dat we met dit maaltijdenproject veel mensen hebben kunnen helpen” zegt Antonio Berrenchina namens Fonteinwerk PGH.