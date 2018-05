Lachen met 'meester Rob' tijdens actie op Harderwijkse basisschool De Brug

Dat laatste was namelijk wel de onderliggende boodschap van de actie: een ludiek protest tegen de steeds hogere werkdruk die ook zijn leerkrachten ervaren. ,,Nu al hebben we af en toe al klassen van wel veertig leerlingen onder onze hoede, is dit dan misschien de toekomst?", schetst Van Leijenhorst een doembeeld.

Aan de kinderen, vooral de jongste, ging die serieuze ondertoon een beetje voorbij. Zij vonden het vooral heel erg leuk dat 'meester Rob' vanaf het podium lesgaf. Nou ja les... Het was meer een cabaretesk optreden met muziek en wat rekenkundige grappen en grollen. Op het 'digibord' (een wit karton op een staander) stonden een paar sommen die de leerlingen moesten oplossen. Waaronder twee rijen cijfers die op de een of andere manier verband met elkaar zouden moeten hebben. "Ziet niemand het? Het is ook wel een beetje flauw hoor: de bovenste rij zijn gerechten met nasi bij de Chinees en de onderste met bami."

Verder las hij een verhaaltje voor, was er een spelletje 'raad-de-leraar' en werd er afgesloten met een gezamenlijk lied (If you're happy and you know it clap your hands). "Tja hoe moet je anders 200 leerlingen van acht verschillende niveau's lesgeven...", klinkt het achteraf. ,,Maar wij hiermee wat aandacht krijgen voor onze zaak, dan vind ik deze actie al geslaagd."