Lachgas in de ban in Putten: wie overlast veroorzaakt kan worden opgepakt

De kogel is door de kerk in Putten: het gebruik van lachgas is daar in de openbare ruimte nu verboden als het overlast veroorzaakt. Veel gemeenten gingen Putten al voor. Wie lachgas inneemt of het bij zich draagt en overlast veroorzaakt, kan worden aangehouden. De landelijke overheid is al lang bezig om het gebruik van lachgas nationaal te verbieden via de Opiumwet, maar de invoering van die wet laat nog steeds op zich wachten.