Landgoederen Wapenveld trekken samen op voor natuurbegraafplaats

Bestuur intocht Harderwijk stelt besluit over Zwarte Piet uit: ‘We hebben meer tijd nodig’

16 juli Het is nog niet duidelijk of Harderwijk bij de intocht van Sinterklaas nou wel of geen ‘stereotype’ Zwarte Pieten te zien krijgt. Als het aan de gemeenteraad ligt, is het antwoord nee, zo liet ze vorige week weten. Het bestuur van de intocht is er nog niet uit en schuift die beslissing enkele weken, zo niet maanden voor zich uit.