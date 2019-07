Landskampioen Ajax in Epe bezorgt Rick Vos (7) de dag van zijn leven

‘Beter gras dan in het Olympisch Stadion’

SV Epe werd een week of zes geleden benaderd met de vraag of Ajax kon oefenen op hun sportpark. Vooral via groundsman Martin Brummel, die ook werkzaam is bij de Amsterdamse club. ,,Ajax speelt ook nog in het Olympisch Stadion en Martin zegt dat het veld hier beter is dan daar”, vertelt voorzitter Niels Witterholt met een grote lach. De preses kan niet exact vertellen hoeveel de opbrengst voor de club is, maar investeren zit er zeker in. ,,We gaan uit van 2000 tot 2500 bezoekers en daardoor kunnen we geld gaan investeren. In bijvoorbeeld renovatie of in dingen voor de jeugd. Of we Marc Overmars (een Epenaar, red.) daar dankbaar voor zijn? Door hem zijn de lijntjes kort en dat is natuurlijk makkelijker.”