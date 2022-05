Lange file bij Harderwijk door kapotte truck

Video Duik in showbad Dolfinari­um komt Vegan Streaker niet op celstraf te staan: ‘Brief nooit ontvangen’

‘Vegan Streaker’ Peter Janssen wordt niet gestraft voor het verstoren van de dolfijnenshow in het Dolfinarium in Harderwijk. Er werd een week celstraf geëist tegen de activist, maar daar ging de rechter in Zutphen niet in mee. Janssen is vanmiddag vrijgesproken. ,,Ik wil nooit meer terug de gevangenis in.’’

9 mei