Lange file op A28 vanaf strand Nulde door ongeluk bij Leusden-Zuid

Centrum ’t Harde krijgt snel opknapbeurt

8:45 Het gesloopte deel van het winkelcentrum en directe omgeving op ’t Harde krijgt binnenkort alvast een opknapbeurt. ,,We willen dat het deze zomer, ondanks dat het centrum niet af is, goed toeven is in het winkelcentrum op ’t Harde”, aldus wethouder Jan Polinder daarover, op de site van de gemeente Elburg.