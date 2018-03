"Een daverend succes, dat wel navolging moest krijgen", zegt Herman Bolhuis, die het evenement samen met HEMA-uitbaatster Willemien Blankenaauw bedacht. In de Stationsstraat werden mei 2016 honderden meters ontbijttafel aan elkaar gezet, en deelden zo'n 1200 Ermeloërs hun boterhammen met pindakaas. "Bedoeld om mensen met elkaar in contact te brengen en verbindingen te leggen tussen verschillende bevolkingsgroepen in Ermelo", legt Bolhuis uit.

Speciaal

"Meteen na de eerste versie, die eigenlijk als eenmalig was bedoeld, was al duidelijk dat dit niet de laatste keer zou zijn. Zoveel goede reacties kregen we!" Dat de tweede uitvoering twee jaar op zich liet wachten, was intentioneel. "De organisatie is best een hoop werk. Maar we willen ook dat het iets speciaals blijft. Doe je het jaarlijks, dan komt de sleet er op."

Gelukkig voor Bolhuis c.s, werd het verzoek om subsidie aan de gemeente gehonoreerd met 2.500 euro. Ook neemt de gemeente het afzetten van de straten en het schoonmaken daarvan na het ontbijt voor haar rekening. Wel geeft de gemeente aan dat Het Langste Ontbijt een eventuele volgende keer geen bijdrage hoeft te verwachten.

Goed einde