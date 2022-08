Last van droogte? Tuinman Wilfred uit ‘t Harde weet raad (en je hoeft zelfs niet te sproeien)

Schenks hand verdwijnt in een bak vol zaadjes op het terrein van de A. Vogel Tuinen in ‘t Harde. Even later strooit hij de groenbemesting uit over een picknicktafel aan de rand van een bloemenveld. ,,Dit is de oplossing’’, zegt hij met een twinkeling in zijn ogen. De man die al 35 jaar ecologische kruiden kweekt voor de gezondheidsproducten van A. Vogel, weet waarover hij spreekt. De grond achter hem oogt vochtig. Alsof het gisteren nog heeft geregend. ,,De bodem is nog nat en koel van de regenbui van vorige week vrijdag’’, stelt hij.