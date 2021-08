Leendert schiet record aan zwijnen dood op de Veluwe: ‘Na een schot heb ik gemengde gevoelens’

VRAAG BIJ HET NIEUWS Als een graanschip een ‘gifschip’ kan worden: waar moeten we ons nog meer zorgen over maken dan?

11:16 Drie schepen met doodgewoon graan zijn al weken speelbal doordat in het ruim het zeer giftige fosfine gemeten is. De stof staat ook wel bekend als rattengif en is toegevoegd om ongedierte tegen te gaan. Het neurogas is heel gevaarlijk bij inademing. Als een simpel graanschip al zo gevaarlijk kan zijn... Waar moeten we ons dan nog meer zorgen over maken?