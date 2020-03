Leerling Christelijk College Nassau Veluwe in Harderwijk heeft corona: school blijft open

Ouders werden woensdag op de hoogte gebracht van de besmetting. De leerling zit in het eerste schooljaar, maar verder wil het CCNV in verband met de privacy niets kwijt over de identiteit. Volgens Bakker, gaat het leven verder gewoon door op het de school. ,,Dat wil niet zeggen dat dit ons niet bezig houdt. Corona is al een tijdje het gesprek van de dag, maar we worden niet overstelpt door telefoontjes van ouders of iets dergelijks.’’