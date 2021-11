Leerlingen bezoeken gemeentehuis in Nijkerk om wegwijs te worden in de lokale politiek

video Elburgse Tante Tilletjes over hun opvallende roze Fiatjes: ‘We worden er gewoon vrolijk van’

Moeder en dochter Sandra en Melissa uit Elburg hebben allebei een felroze Fiat 500 en trekken daarmee veel bekijks. Vooral Melissa is helemaal ‘into roze’. Haar lijfspreuk: pink is not just a colour, it’s an attitude. Ze draagt roze jurkjes en hakschoenen in die kleur als een soort ‘antistatement’ tegen de gothic stijl.

29 oktober