Leerlingen Morgen College Harderwijk bouwen speeltoestellen bij houthandel Albert van der Horst in Ermelo

Speeltoestel bouwen

De opdracht die de leerlingen krijgen is de herinrichting van een demonstratieterrein van de houthandel. In de loop der jaren zijn alle showmodellen verkocht en ligt het terrein min of meer braak. Het houtbewerkingsbedrijf investeert in nieuwe modellen van schuren, houten speeltoestellen, overkappingen en tuinhuisjes, die de leerlingen gaan bouwen. In drie weken tijd gaan drie verschillende groepen uit één klas per week het karwei klaren. Het project start half mei.