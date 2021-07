Leerlingen van De Schakel in Harderwijk fanatiek na vangst van eerste vis

Dertig kinderen met een hengel langs de waterkant. Het is een aparte aanblik bij de vijver in woonwijk Wittenhagen in Harderwijk. Hier schijnt veel vis te zitten. Na een les van anderhalf uur in de klas begint het feest pas echt als de theorie in de praktijk wordt gebracht. ,,Die vis was echt plakkerig!”