LeisureLands gaat vernielde dassenburcht in Emst herstellen: ‘We zijn fout geweest’

Grootschalige kapwerkzaamheden verstoorden vorige week een beschermde dassenburcht op het Kievietsveld in Emst. Met het kortwieken van de begroeiing rond de burcht was eigenaar LeisureLands ‘ernstig in overtreding’, stelde provincie Gelderland.

Tegenstelling wegnemen

Kees Rutten, directeur van LeisureLands, baalt er ‘enorm van’. ,,Sinds een aantal jaar zijn wij juist flink bezig om de biodiversiteit in onze gebieden te verhogen. Er is veel actie om te zorgen dat natuur terugkomt, behouden blijft of beter wordt. Zoals de aanleg van bijenbossen of ijsvogelwanden. We willen de ogenschijnlijke tegenstelling tussen mens en natuur juist wegnemen.’’