Lekker doorjakkeren zonder brokken op nieuwe Veluwse route voor kromme sturen

Fietser valt midden in de nacht door over weg gespannen ijzerdraad

7:52 Een fietser is vannacht in het Gelderse Oldebroek gevallen door een over de weg gespannen ijzerdraad. De fiets van het slachtoffer raakte hierdoor flink beschadigd, maar ‘dit had natuurlijk veel erger af kunnen lopen’, schrijft de politie op Facebook.