Lekker zwemmen in Putten bij zomerse temperatuur in oktober

Met bijna 24 graden aan Nulde was het een zomerse dag, terwijl de herfstvakantie nabij is. Het komt zelden voor dat het zo warm is medio oktober. In het verleden werd het alleen op 18 oktober 1921 (27,2 graden), 27 oktober 1937 (25,2graden) en 16 oktober 2017 (25,5 graden) zomers warm in de tweede helft van oktober.