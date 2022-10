Lelijke botterlift bij ophaalbrug in Harderwijk wordt aan het oog onttrokken

Harderwij­kers ruilen tuintegels in voor een gratis tuinplant: ‘En nu maar hopen op meer vlinders’

Bam! Een grote grindtegel belandt met een luide dreun in de container op het Albert Verweijplein bij winkelcentrum Stadsdennen in Harderwijk. Lydia Zandvliet heeft zojuist een van haar vijf tegels gedumpt. ,,In onze voortuin kunnen we nu mooie plantjes zetten.”

16 oktober