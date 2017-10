Lelystad Airport 'genadeklap' stilte

Stiltegebieden komen steeds verder onder druk te staan. Het lawaai neemt toe. Provincies vinden ze niet langer belangrijk, controle is weggevallen. En de komst van Lelystad Airport? ,,Dat is het faillissement van de stiltegebieden in deze regio", zegt Erik Roelofsen, directeur van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. 29 oktober is uitgeroepen tot de Dag van de Stilte. Tussen elf en twaalf is er zelfs een landelijk stilteuur. Meedoen kan gemakkelijk; door niks te zeggen.

De stichting werkt vooral met geluid op de grond. Jaarlijks wordt er bemiddeld bij 800 tot 900 buren die last hebben van (elkaars) geluid. De stiltegebieden zijn inmiddels reden tot de grootste zorg: het waren er ooit 100 (in totaal 650 hectare groot), maar er wordt aan geknabbeld. In een stiltegebied is slechts bosgeluid toegestaan en hooguit het geluid van een trekker op een belendend zandpad. ,,De geluidsbelasting moet lager blijven dan 40 decibel. Tenminste, dat is de bedoeling."

Stiltegebieden

Er verdwenen al een stuk of tien stiltegebieden, ironisch genoeg ook in alle stilte. ,,Overijssel heeft ze al helemaal niet meer, Gelderland bezuinigde de ambtenaar weg die erover gaat, ook een manier om het niet meer belangrijk te vinden. In de praktijk is er simpelweg nauwelijks nog enige handhaving te verwachten, er kan ineens een groep crossers langs je scheuren... Vaak hebben die overtreders dan niet eens door dat ze in een stiltegebied zijn."

De kaart van Overijssel is inderdaad maagdelijk wit: geen stiltegebieden. Dat is een kwestie van naamgeving, zegt Harry te Walvaart, want Overijssel beschouwt alle gebieden in Natuur Netwerk Nederland (voorheen bekend als de Ecologische Hoofdstructuur) automatisch als stiltegebied. ,,Dan praat je over de Sallandse Heuvelrug onder, de Weerribben en Wieden in Noordwest Overijssel, delen van de uiterwaarden bij de IJssel en stukken Vechtdal."

Vanwege de herfstvakantie kan de provincie Gelderland zo één twee drie niet achterhalen of de ambtenaar die over de stiltegebieden moet waken is wegbezuinigd. Handhaving is er nog best: ,,We reageren altijd op klachten", beweert woordvoerder Hulsink.

Genadeklap

De genadeklap komt er nog aan, vreest de stichting. De belangrijke stiltegebieden op de Veluwe liggen straks onder de aan- en uitvliegroutes van vliegveld Lelystad. Het huis van Roelofsen trouwens ook, want hij woont in Heerde. Wég stilte en wég alle goede bedoelingen. Natuurlijk is dat verbijsterend, vindt Roelofsen. ,,Vliegtuiggeluid is uitgezonderd in een stiltegebied, zo is het in de wet komen te staan en zo staat het ook in de provinciale verordeningen, een hele wrange ontwikkeling." Het ontneemt burgers ook de mogelijkheid naar de rechter te gaan. ,,Het is economie boven alles, maar ze vergeten even dat hier op de Veluwe een economie bestaat van toeristen die juist voor de stilte komen."

Risico

Het toelaten van zoveel geluid in de stilste bossen van het land heeft een risico, zegt hij. ,,Uit rapportages van de Wereld Gezondheidsorganisatie en van de GGD's blijkt dat mensen rust en ruimte nodig hebben. Na roken en een slechte luchtkwaliteit is de blootstelling aan geluid ziektemaker nummer drie." Maar is hij met z'n themadag geen roepende in de woestijn? ,,We hopen dat duizenden mensen naar onze stiltegebieden komen en MoSart op hun telefoon zetten: een app waarmee ze kunnen aangeven waar ze zijn, wat ze horen en wat ze ervaren", zegt hij. De stichting wil die bevindingen aan de nieuwe minister van milieu geven.