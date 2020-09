Leukigheid en overlast: gespreksstof genoeg over het Meidoornplein in Wezep

Excuses aanvaard na 'Grapper­haus­je’ van Nunspeetse wethouder

23 september De nog kersverse echtgenoot Mark van de Bunte is ‘voldoende met de billen bloot gegaan', vinden CDA en VVD in Nunspeet. Na het bekend worden van het ‘Grapperhausje’ van de wethouder hadden ze excuses geëist, in de morgen te houden raadsvergadering. Maar het is al goed, vinden ze.