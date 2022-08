‘Levensbedreigend’ Veluws ambulanceprobleem: SGP-Kamerleden eisen opheldering van minister Kuipers

De SGP-Kamerleden Kees van der Staaij en Chris Stoffer eisen opheldering van Ernst Kuipers. Ze willen van de gezondheidsminister weten wat er sinds 2019 is gebeurd om het in hun ogen levensbedreigende ambulanceprobleem op de Veluwe te verbeteren. En ze zijn benieuwd of dit in andere plaatsen ook speelt.

Een hartaanval kun je vanzelfsprekend beter helemaal niet krijgen. Als het je toch overkomt, dan maar beter niet in Elspeet of Vierhouten. In beide onder Nunspeet vallende dorpen zijn de aanrijtijden al jaren ondermaats. Toenmalig burgemeester Breunis van de Weerd riep de Nunspeter gemeenteraadsfracties in 2018 op alarm te slaan bij hun landelijke afdelingen.

Na een motie van de SGP kondigde Hugo de Jonge, destijds nog minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in februari van het jaar daarna aan in gesprek te gaan met zorgverzekeraars in een poging om de aanrijtijden te verkorten.

Feit is dat deze ruim drie jaar later in Elspeet en Vierhouten nog altijd niet voldoende zijn. ,,Ik las het op de site van de Stentor en dat was een soort wake-up call. Toen zijn we actie gaan ondernemen richting de minister”, vertelt de zelf in Elspeet woonachtige Stoffer vanaf zijn vakantieadres.

,,Snelle hulp ter plaatse kan letterlijk van levensbelang zijn!’’, weet Stoffer. ,,Het zit mij daarom niet lekker dat dit nog niet geregeld is. Het ministerie heeft nu al meerdere jaren de kans gehad om de aanrijtijden te verbeteren, ik wil weten waarom dat niet lukt.”

De politicus heeft samen met Van der Staaij een batterij aan vragen op Kuipers afgevuurd. Ze willen van hem weten of er na de motie überhaupt wel actie is ondernomen en wat er van de poging om de aanrijtijden te verkorten terecht is gekomen. Welke maatregelen er in dat geval zijn genomen om de aanrijtijden op de Veluwe te verbeteren en of het op andere plekken ook speelt. En wat de minister nu concreet gaat doen om deze aanrijtijden structureel te verbeteren?

Volledig scherm Chris Stoffer. © ANP