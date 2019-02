Lex Harding een van de belangrijkste radiomakers

Vereerd

Lex Harding zegt in een eerste reactie zeer vereerd te zijn dat hij in de top vijf van de meest invloedrijke radiomakers van Nederland staat. ,,Al is de lijst maar door drie mensen samengesteld en had ik wel graag de lijst genummerd gezien.’’ Voor hem had dan Willem van Kooten - zijn grote voorbeeld - dan op nummer 1 mogen staan. ,,Wat hij heeft betekend voor radio is echt heel veel. Hij heeft, vind ik, het huidige radiolandschap vormgegeven. En wat mij betreft, nu ik erover nadenk, mag Hanso Schotanus Idzerda ook wel aanspraak op die nummer 1 positie maken, omdat hij de allereerste radioman was.’’

Radio overleeft altijd

Over het huidige radiolandschap anno 2019 is Harding best te spreken. ,,Het is heel divers. Er is voor ieder wat wils, zowel op de ether als via internet. Er is al zo vaak gezegd dat bijvoorbeeld Spotify de doodsteek voor de radio is. Maar ik denk dat radio altijd overleeft. Omdat radio meer is dan alleen muziek of actualiteiten. De karakters die radio maken geven radio kleur. Daar is altijd publiek voor.’’