Lezers over e-choppers: ‘Probleem is de groepsgrootte, niet het vervoermiddel’

Lezersreacties & POLLDe populariteit van e-choppers leidt tot irritatie in Veluwse bossen , maar volgens meerdere lezers is dat niet terecht. ‘Het probleem mijns inziens is de groepsgrootte, niet het vervoermiddel. Zie ook wielrenners: solo of als duo meestal prettige lui, maar in een club van 10-plus nogal aso’, zo concludeert J.S. Katwijk.

Reinder Bosch - Ik beveel iedereen de cursus aan ‘Hoe voorkom ik irritatie bij anderen’. En als we dan geslaagd zijn en jaarlijks een herhalingscursus doen is elk probleem in Nederland opgelost. Niet het eigen vrijheidsideaal moet voorop staan in een overvol Nederland, maar de impact van ieders gedrag op anderen. Dit geldt in het verkeer, in je tuin, op de camping. Op de foto zie ik een grote groep e-choppers genietend op een brede weg, zonder overlast voor anderen. Zo kan het en hoort het in Nederland.

D.E. Loeff - Het gaat om de zogenaamde niet verplichte fietspaden. Het zwarte bord met daarop de tekst fietspad. Op dit fietspad mogen geen snorfietsen rijden met ingeschakelde benzinemotor. Sinds er snorfietsen zijn met elektromotor mogen deze wel op deze fietspaden. De regel gewoon aanpassen, geen snorfietsen.

Poll Verbied e-choppers op de hele Veluwe Ja, ze passen er gewoon niet

Nee, met goede instructies vanuit het verhuurbedrijf moet het beter gaan

Nee, het is een leuke manier van recreëren, wen er maar aan

Rust op fietspaden

Henk van Gelder - Zorg voor rust op de fietspaden. Geen scooters en zeker geen grote groepen.

B. Veerman - Gewoon elektrische fietsen verbieden, dan wordt het eindelijk weer rustig op de fietspaden.

J.G. Visser - De naam zeg het al ‘fietspad’, dus voor fietsen en niet voor scooters. Dus gewoon bekeuren.

H.A.M. Boelens - Fietspad! Niet brommen! Een scooter is een brommer.

Martens - Gemotoriseerd verkeer, in welke vorm dan ook, hoort niet in de bossen.

C.W. Janszen - Prima dat er nieuwe vormen van vertier worden ontwikkeld, maar leg dan ergens een circuit aan waar men lekker zijn gang kan gaan. De Veluwe is officieel een Natura- 2000 natuurgebied en daar hoort rust en geen kermis.

Hou op met zeuren

Paul Eijk - Is dit weer zo een Nederlands ding: iets nieuws en we gaan er over zeuren, alles wat nieuw komt willen we eerst verbieden bv rollerskates en skateboarden. En dan later weer wel om dat de rest van de wereld wel doorgaat geven we wel toe. Mensen hou op met zeuren. De wereld staat niet stil maar ontwikkelt zich nou eenmaal.

Quirine Lensvelt-Ruys - Ik vind wielrenners en elektrische fietsenrijders (al snel en gevaarlijk) genoeg voor op de recreatie-fietspaden die primair bedoeld waren voor de ‘gewone’ fietsers. Scootertjes en grote bakfietsen moeten maar op andere wegen rijden.

Yvonne Veld - Als de foto boven dit artikel illustratief is voor hoe men met e-shopper rijdt, snap ik de frustratie van de fietsers en wandelaars heel goed. Drie, vier man naast elkaar terwijl je met die dingen achter elkaar hoort te rijden. Misschien moeten deze gebruikers eerst maar eens wat verkeers- en theorielessen krijgen voordat ze hiermee de weg op gaan.

Genieten van natuur?

Nicolette Verdugt - Zaterdag fietste ik over de Hoog Buurloseweg en kwam een groep van zo’n 20 e-choppers mij tegemoet. Ik hoorde eerst alleen maar getoeter en ook toen ze mij voorbij waren bleven ze alleen maar toeteren. Is dit van de natuur genieten?

Wilmar Derks - Het wordt eens tijd dat de langzaam rijdende, stug voor zich uitkijkende en naast elkaar rijdende fietsers een verbod krijgen om op de smalle fietspaden te rijden. Zij zijn de overlast gevende in deze, niet de e-chopper of individuele wielrenner... (sarcasme-out)

Henk Van de Kraats - Ik denk dat het af en toe ook kwestie van angst en of onkunde is om met zo’n ding te rijden. Misschien moeten die verhuurbedrijven ook advies geven over de te rijden route. Of een meer veilige route meegeven met bredere wegen en geen tweerichtingsfietspaden.

Ik-wereld

Henk Hartog - Bij ons krijgen ze geen kans dat we opzij gaan. En die foto bewijst maar weer hoe Nederlanders zich gedragen tijdens fietsen / e scooter. Welkom in de ik-wereld.... Ach, kwestie van een verbod instellen, simpel en opgelost.

A. Zylstra - Gewoon verbieden. Elektrische fiets wel toestaan, maar maximaal zoveel per uur. Als deze ondernemers verwachten dat alle fietspaden verbreed worden zodat hun geldklopmachientjes de ruimte krijgen, dan mogen die wat mij betreft rustig verder slapen.

