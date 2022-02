Lezersreactie | ‘Mijn haren gaan overeind staan van plannen De Nieuwe Boskamp in Epe’

Het Licht in Duuster zou toen niet meer aan de huidige normen voldoen, niet meer brandveilig etc. Toen mijn schoonvader een jaar of tien geleden naar een verzorgingshuis moest kwam hij op De Boskamp. Er was toen al een opnamestop omdat er sprake was van nieuwbouw. De oorspronkelijke weg ernaar toe is daar toentertijd speciaal voor verlegd zodat er een nieuw gebouw kon komen. Mijn haren gaan dan ook overeind staan als je nu van de nieuwe plannen van de gemeente hoort. Waarom op die plek? Locatie Licht in Duuster is toch ook een mooie plek. Of de huidige plek van de Boskamp. Of wat te denken van ‘t Waaghuus….