Lhbtiq+-gemeenschap en gemeente Harderwijk gaan om tafel

Achter­klein­zoon van IJssel­schil­der komt in actie: ‘Hattem verdient ook een Voermanpad’

25 augustus Het Voermanpad kennen we van Zwolle, terwijl de befaamde IJsselschilder in zijn werk toch vooral oog had voor zijn geliefde Hattem. Achterkleinzoon Peter Voerman bepleit in zijn net verschenen boek over de familie voor een Voermanpad aan Hattemer zijde. Dat pad komt er, hoe is nog onduidelijk.