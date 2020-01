Lichaam gevonden in greppel bij begraafplaats in Nijkerk

Update & videoIn Nijkerk is vanochtend aan de Frieswijkstraat een lichaam in een greppel aangetroffen. De politie sluit een misdrijf uit.

Rond 7 uur kwam de melding over de vondst van het stoffelijk overschot bij de politie binnen. De plek waar het lichaam is gevonden, is op de hoek van de Frieswijkstraat en de toegangsweg tot de Algemene Begraafplaats Nijkerk.

De politie ging met meerdere eenheden ter plaatse en deed onderzoek. Eerst kwam er ook een ambulance, maar die vertrok al vrij snel weer. De brandweer arriveerde rond 9.30 uur voor de berging van het stoffelijk overschot.

Rond 11.15 meldde de politie dat een misdrijf wordt uitgesloten. Over de identiteit van de overledene wordt daarom geen mededelingen gedaan.

Politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht. Ze verwacht dat de komende uren het onderzoek ter plekke in volle gang is. De onderzoekslocatie is met linten en een scherm afgezet. ,,Politie en forensisch opsporingsteam en wellicht ook recherche kunnen zo ongestoord hun werk doen.’’

De Frieswijkstraat is drukke straat. Het is een van de hoofd-verkeerswegen in Nijkerk. Deze loopt vanuit het centrum richting de provinciale weg N301.

Volledig scherm De brandweer is ter plaatse om het stoffelijk overschot te bergen. © Luciano de Graaf