Lichaam van vermiste kanoër (27) uit Ermelo is gevonden in buurt van jachthaven bij Strand Horst

Het in het water drijvende stoffelijk overschot zou zijn gevonden in de buurt van de jachthaven bij Strand Horst. Wie de 27-jarige man heeft gevonden, wil de politiewoordvoerster niet zeggen. Het enige dat ze kwijt wil is dat de man is gevonden in het water van het Wolderwijd, en dat onderzoek heeft uitgewezen dat hij is omgekomen als gevolg van een noodlottig ongeval. Verdere details hierover geeft ze niet prijs.