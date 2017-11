Lichte daling aantal preventiegroepen via WhatsApp op de West-Veluwe

Het aantal WhatsApp Buurtpreventiegroepen (WABP) op de West-Veluwe en in Zeewolde is licht gedaald ten opzichte van het aantal in juni van dit jaar. Dit blijkt uit tellingen van de stichting WABP.

Mensen die deelnemen aan buurtpreventiegroepen via WhatsApp waarschuwen mede-buurtbewoners als ze onraad ruiken. Landelijk gezien zijn er sinds juni 500 groepen bij gekomen en staat de teller op 7650 groepen die zich bij de stichting hebben aangesloten. Dat is de stand nadat de afgelopen maanden ook 600 inactieve groepen zijn geschrapt uit het bestand.

In absolute aantallen heeft Harderwijk met 56 WABP's de meeste buurtgroepen die de veiligheid in de gaten houden. Dat is 1,21 groep per duizend inwoners. Daarmee is de dekkingsgraad in deze regio niet de grootste. Die wordt in Ermelo gehaald, waar 37 groepen zorgen voor een gemiddelde van 1,37 per duizend inwoners.

Beide gemeenten zijn met deze hoogste scores in de regio op de landelijke ranglijst toch gekelderd ten opzichte van juni dit jaar. Harderwijk ging van plek 31 naar 38 en Ermelo van 30 naar 32.

Nijkerk

Putten stond in juni op die ranglijst nog op plaats 49 en nu op 60. De gemeente telt 24 WABP's die zijn aangesloten bij de stichting. Dat is net geen hele groep (0,98) per duizend inwoners. Nijkerk haalt die grens wel (1,03) met 43 groepen. Daarmee is Nijkerk de enige gemeente in deze regio die een plekje winst boekt in de rangschikking (van 55 naar 54).

Zeewolde komt hier in de verste verte niet bij in de buurt. Die gemeente moet zich tevreden stellen met plek 204 (in juni nog 175). Hier zijn maar zeven preventiegroepen actief via de buurtwhatsapp. Dit geeft een dekking van 0,31 groep per duizend inwoners. Daarmee scoort de gemeente voor Flevolandse begrippen laag. Gemiddeld is de dekking in deze provincie 0,61 groep per duizend burgers. In totaal zijn in Flevoland 250 groepen actief en staat daarmee in de top 3 van Nederland (derde plek in november, nog tweede in juni).

Hoewel de Gelderse gemeenten in deze regio (op Nijkerk na) gekelderd zijn in de ranglijst doen ze het goed in vergelijking met andere gemeenten in de provincie. In Gelderland werden in november 999 WABP's geteld door de stichting. Dit aantal betekent provinciaal gezien een dekking van 0,49 groep per duizend inwoners. De hoogste provinciale dekking is in Zeeland (0,7); de laagste in Friesland (0,33).

Succes

De groepen hebben al veelvuldig hun succes bewezen met aanhoudingen door de politie die mogelijk waren door de oplettendheid van wijkbewoners. Naast de groepen die zich hebben aangesloten bij de stichting zijn er ook wakende ogen actief die op zichzelf opereren.