Lichtgoochelaar Jurgen Lantveld uit Nijkerk brengt licht in donkere dagen voor Kerst

Ellende op Veluwelijn: ‘Treinen lijken van de stort te komen’

9 december Staan in de trein, om de haverklap uitval van materieel, te veel stops en vertragingen. Het treintraject Zwolle-Amersfoort drijft reizigers op de Veluwelijn tot wanhoop. Nu ook nog verloederde dubbeldekkers op één van de langste stoptreintracés van Nederland zijn ingezet is de maat vol. ,,Het is gewoon oude zooi en altijd gezeik.”