‘Liegende’ wethouder jaagt burgers in Epe naar hoogste rechter

video Dit kunnen we wel gebruiken, een beetje peptalk van leraar en rasopti­mist Lucelle uit Ermelo: ‘Denk aan die stip op de horizon mensen’

20 januari Als er iemand positief in het leven staat, is het wel docente maatschappijleer Lucelle Comvalius (47) van het Groevenbeek College in Ermelo. En dat blijft zo, ook nu we ons wereldje door de nieuwe maatregelen nóg weer kleiner zien worden. ,,Zet je frustratie aan de kant en denk aan die stip op de horizon mensen, die is echt binnen handbereik!"