Liegende wethouder Scholten dubbel onder vuur in Epe. ‘Twee keer geel is rood’

Scholten (Nieuwe Lijn) ligt al geruime tijd onder vuur voor de illegale aanleg van twee uitritten op bedrijventerrein Kweekweg in Epe en hoe hij burgers in die kwestie behandelt. De gemeenteraad schrok ervan hoe burgers dat ervaren - ‘arrogantie van de macht’ - en besloot bij zichzelf te rade te gaan over burgerparticipatie in de gemeente Epe. Toen de Stentor het bewijs publiceerde dat Scholten tegen de gemeenteraad loog over die kwestie, besloten zeven van de tien raadsfracties onder aanvoering van de VVD om hem donderdag op het matje te roepen. Daaronder vier coalitiepartijen.