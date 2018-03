Lijsttrekkers hebben hun best gedaan en wachten nu de stemmen in Putten af

De stemmen worden geteld en de hal van het gemeentehuis in Putten is vol. De spanning stijgt bij de lijsttrekkers. Welke partijen in de raad komen is al bepaald; alleen de zittende partijen doen aan de verkiezingen mee. Maar met hoeveel zetels gaat een ieder aan de haal?

Ruim anderhalf uur na sluiting van de stembureaus zijn op negen locaties de stemmen geteld. Voor Wij Putten is die tussenstand gunstig. Bij de voorlopige zetelverdeling zou de partij uitkomen op vijf (was ook 5). ,,Leuk, maar het is nog te vroeg om echt blij te zijn", zegt lijsttrekker Herman Luitjes.

Lubbert van den Heuvel (nu vier zetels) komt volgens de tussentelling op behoud uit voor zijn ChristenUnie. Hij zegt ontspannen naar deze dag toegeleefd te hebben. ,,We hebben ons best gedaan en het is de keuze aan de inwoners. De kiezer heeft nu gesproken."

De democratie heeft gesproken

Reini van Schoor (CDA) (voorlopig behoud van vier zetels) hoopt vooral een 'leuke avond' te hebben. ,,Wat het ook wordt, ik heb mijn best gedaan. De democratie spreekt en het is belangrijk dat je dat accepteert."

Ook Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) laat het over zich heen komen. ,,We hebben vier jaar flink campagne gevoerd. Nu is het afwachten wat dat oplevert." Na negen stembureaus staat zijn partij op drie zetels tegen twee van de afgelopen vier jaar.

Ook voor de SGP zijn er op dit moment drie zetels, net als de vorige raadsperiode.

Volledig scherm Tellen in het gemeentehuis van Putten. De opkomst op dit stembureau is dik 80 procent. De andere bureaus blijven achter op dat percentage. © Sacha Wunderink