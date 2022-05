Linde (10) na bezoek Maxima aan Scoutinglandgoed Zeewolde: ‘Ik was eerst wel zenuwachtig’

Helma (46) niet bang voor blaren en pijn na 72 kilometer lopen: 10.000 euro ophalen voor de Veluwse Wens Ambulance is wat telt

Drie blaren. Onder haar grote tenen. Dat denkt Helma van den Berg (46) op z'n minst over te houden aan haar wandeltocht van 72 kilometer voor de Veluwse Wens Ambulance. Van Elburg naar Opheusden is het plan. Het doel: genoeg geld ophalen om 25 wensen te kunnen vervullen. Omgerekend 10.000 euro in de pot.

