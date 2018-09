Lisanne grijpt naast miss-titel, maar is trots

Meppelink vertegenwoordigde de provincie Gelderland. Die eer hoorde bij het winnen van de provinciale voorronde in februari. Op welke plek de Wapenveldse is geëindigd, is niet bekendgemaakt.

Adrenaline

Meppelink kijkt een dag later terug op een mooie ervaring. ,,Het ging hartstikke goed Ik ben trots op mezelf. Ik was uiteindelijk niet zenuwachtig, maar had wel zo'n adrenaline-kick. Ik was er echt van aan het genieten. Helemaal geweldig om te doen.'' Het versterkt de overtuiging van de 22-jarige dat ze meer podium-werk wil doen. Nu werkt de Wapenveldse als verpleegkundige in de gehandicaptenzorg. Een carrière-switch zou ze mooi vinden, zo gaf ze afgelopen week al aan tegenover de Stentor: ,,Meer presenteren. En acteren lijkt me ook erg leuk."