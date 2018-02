Lisanne Spaander verkeert opnieuw in onzekerheid na operatie

De Harderwijkse zangeres Lisanne Spaander (19) verkeert in onzekerheid nadat de resultaten van haar botoperatie deze week bekend zijn geworden. Met succes is er een stukje bot weggesneden, maar de kans bestaat dat tumorcellen door het bot heen zijn geschoten. Dat schrijft de Harderwijkse op haar blog.

'Het valt me eerlijk gezegd zwaar', aldus Spaander. 'Ik hoopte op een positief antwoord: botje weg, tumor weg! Nu is er weer die onzekerheid'.

Ziek

Spaander werd in 2014 voor het eerst ziek. Over die tijd maakte de zangeres en gitarist het autobiografische liedje Vechtersbaas, dat ze later met Marco Borsato in concerthal Ziggo Dome zong. De beroemde zanger werd in zijn hart geraakt door het verhaal van de Harderwijkse. Spaander werd langdurig behandeld. En met succes. De kanker was weg.

Maar eind vorig jaar werd bekend dat de zangeres voor de tweede keer is getroffen door een tumor. In oktober werd bij een routinecontrole een verdacht plekje op haar bot geconstateerd, wat dus een kwaadaardige tumor bleek te zijn.

Botoperatie

Twee weken geleden heeft de Harderwijkse een botoperatie ondergaan. Deze week werden de resultaten bekend. 'We hebben heel erg uitgebreid met mijn artsen gesproken over de uitslag van het botonderzoek', schrijft Spaander. 'Ze hadden de uitslag net een half uur binnen en hadden alleen een uitslag op papier gezien, geen beelden. Het blijkt dat de chemo vooraf aan de operatie niet heeft gewerkt; de tumor is niet afgenomen. De snijranden waren wel schoon, maar... tussen de tumor en de boven- en onderkant van het bot moet een centimeter schone ruimte zitten om te zeggen dat het veilig is. Deze marge is er niet. Hoeveel het precies is gaan ze nog uitzoeken'.