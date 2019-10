LIVE | Eerste boeren verlaten Den Haag, boeren laten van zich horen in het provinciehuis in Zwolle

VIDEOBoeren waren vandaag weer massaal aanwezig met hun trekkers in Den Haag om te pleiten voor meer waardering en te protesteren tegen de stikstofmaatregelen. Eerste stop was volksgezondheidsinstantie RIVM in Bilthoven, daarna reden de boeren tegen de afspraken in het Malieveld op. Later op de middag reden de boeren ook naar het Overijsselse provinciehuis, waar vergaderd wordt over het stikstofbeleid. Volg alle ontwikkelingen via ons liveblog.