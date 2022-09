LIVE | Jonge boer over duwen politieauto voor huis van minister: ‘Net dat stukje staat op film’

Topstuk Elburgs museum dankzij nieuw bewakings­sys­teem eindelijk in de spotlights

Het beroemde schilderij ‘Bij de Ravennespoort te Elburg’ dat in juli al werd aangekocht , is vanaf eind oktober te bezichtigen in Museum Elburg. Dat er meer dan drie maanden tussen aankoop en de tentoonstelling zit, heeft alles te maken met de gebrekkige beveiliging van het museum. Maar, verzekert de directrice, ,,het bewakingssysteem is nu op orde.’’

21 september