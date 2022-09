LIVE | Justitie eist 120 uur werkstraf voor rellende boeren: ‘Agenten moesten rennen voor hun leven’

Ook hotelka­mers Groot Stokkert in Wapenveld voor opvang voor Oekraïense vluchtelin­gen

Meer Oekraïense vluchtelingen kunnen onderdak krijgen op Groot Stokkert in Wapenveld. Nu wonen al ruim 100 mensen tijdelijk in 27 bungalows. De gemeente Heerde gaat in kamers van het hotel vanaf 1 november nog eens circa veertig mensen extra opvangen.

21 september