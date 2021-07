Lochemse legende Willemsen moet het doen met glansrijke bijrol bij ONK zijspancross

Willemsen mag dan inmiddels met zijn 46 jaar een oudje zijn in een veld van jonge honden, op zijn ambities zit nog geen sleet. De Lochemer jaagt al vanaf 2012 op zijn elfde wereldtitel. Een beetje tegen beter weten in, dat wel. Zaterdag wordt op circuit De Bargen in Oldebroek, tijdens de eerste race van het ONK zijspancross, duidelijk waarom: het duo Willemsen/Rietman is veroordeeld tot een plek in de subtop. Mijlen verwijderd van het eremetaal, maar goed voor een kruidig sausje over de races. Als een eerzuchtige actieheld die zijn filmcarrière op het einde nog van extra glans voorziet met een nominatie voor beste bijrol.