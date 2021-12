Lof voor gloednieuwe dorpsweg Speuld, maar ook kopzorgen: ‘Het is een racebaan’

Emotioneel bericht in wensboom bij basis­school De Brug in Harderwijk: ‘Eigen kerstboom in ons huis’

De wensboom bij basisschool De Brug aan de Piet Heinlaan in Harderwijk hangt al aardig vol met wenskerstballen. De grote kerstboom is neergezet om het gevoel van saamhorigheid in de wijk een feestelijke uitstraling te geven. Maar er zit ook een diepere bedoeling achter, zoals het realiseren van wensen of wellicht een helpende hand wanneer dit nodig blijkt.

21 december