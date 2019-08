Lokale plensbuien vandaag verwacht en mogelijk zelfs waterhozen op het IJsselmeer en Veluwemeer

Vanaf een uurtje of elf begint in het Oost-Nederland te regenen. De regenbuien trekken vervolgens de rest van de middag en avond over het oostelijk deel van het land. Tegen een uurtje of tien zijn de laatste buien overgewaaid. ,,Van die grote hoeveelheid regen kan een enorm deel vallen in relatief korte tijd, wat op sommige plaatsen wateroverlast kan opleveren,” aldus meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza.

Door de extreme hitte zijn de grote meren, de Waddenzee en de kustwateren flink opgewarmd. ,,Het lagedrukgebied dat over vooral de Waddenzee en de grote meren trekt, is gevuld met vrij koude lucht. Nabij de kern van het lagedrukgebied is er weinig wind en verandert de wind ook snel van richting op korte afstand. Al met al een goed recept voor waterhozen”, vervolgt weerman Janssen.

Veluwemeer

Janssen sluit niet uit dat er ook waterhozen kunnen voorkomen op het IJsselmeer en zelfs op het Veluwemeer. ,,Ik kan zelfs niet eens voor honderd procent uitsluiten dat er windhozen op het land kunnen voorkomen, maar de kans dat die voorkomen is kleiner dan die van de waterhozen.’’

Jansen verwacht dat de waterhozen aan het einde van de ochtend en aan het begin van de middag zullen plaatsvinden. Volgens de meteoroloog zullen de waterhozen vooral nabij buien te zien zijn of onder groeiende, grote stapelwolken. ,,In de loop van de middag neemt de wind van het noorden uit in kracht toe, waardoor de kans op waterhozen kleiner wordt.”

Watersporters moeten vooral uitkijken naar kleine ‘slurfjes’ die uit wolken komen of opspattend water als gevolg van hoge windsnelheden. Het is dan ook zaak om een waterhoos goed in de gaten te houden. Beweegt de waterhoos niet naar links of rechts terwijl deze groter wordt, dan komt zo’n hoos recht op je af en moet je wegwezen. Open water vermijden is in verband met waterhozen niet nodig, het risico op gevaarlijke situaties door onweer is vandaag groter.

PEC Zwolle