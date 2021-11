Lokale verkeersquiz moet ‘onveilig’ Hattem wakker schudden

Hattem is de zesde gemeente in Nederland waar zo’n lokale verkeersquiz wordt gehouden, legt woordvoerder Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland uit. In deze regio ging Dronten de Gelderse gemeente voor en komende week gaat de quiz, die is gemaakt in opdracht van het Regionaal Orgaan voor Verkeersveiligheid, ook in de gemeente Zwartewaterland online. ,,We zijn er net mee begonnen, maar het idee is om het op veel meer plaatsen in Nederland uit te rollen.’’