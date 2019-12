Lopend je mobieltje opladen bij Ermelose sportschool: ‘Wij willen de groenste zijn’

Het is in het begin best even wennen. In plaats van dat een elektromotor de loopband in een gestaag tempo voortjaagt, ben ik nu zelf de aandrijving. Voorzichtig zet ik de eerste pasjes, maar al snel drijf ik het tempo geleidelijk op. Loop ik harder dan het ingestelde tempo, dan remt de loopband af en lever ik nog meer energie. 100 watt, prijkt er op het scherm, voldoende om de gemiddelde kerstboom van top tot teen in het licht te zetten. Voor de gein plug ik mijn Samsung in de usb-aansluiting en verdraaid: het ‘bliksemschichtje’ licht op. Ik loop hier nu letterlijk mijn eigen telefoon op te laden!